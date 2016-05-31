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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionKavni aparat

HD7446/00

4.4

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavna priprava okusne kave iz filtra

Uživajte v dobri kavi iz filtra iz zanesljivega kavnega aparata Philips pametne in kompaktne zasnove, ki omogoča enostavno shranjevanje.

Poglej vse prednosti

Za 10 do 15 skodelic, kompaktna zasnova

Enostavna priprava okusne kave iz filtra

  • S steklenim vrčem

  • Bel

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in natančno polnjenje posode za vodo.

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Shranjevanje kablov za enostavno namestitev v kuhinji

Shranjevanje kablov za enostavno namestitev v kuhinji

Dodatni kabel lahko shranite v prostor za kabel pod kavnim aparatom. Zato kavni aparat lahko enostavno postavite v kuhinjo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.4

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

03/10/2016

Latvija

Latvija

Preverjen kupec

lieliskas funkcijas

labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

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