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Enostavna priprava okusne kave iz filtra
Uživajte v dobri kavi iz filtra iz zanesljivega kavnega aparata Philips pametne in kompaktne zasnove, ki omogoča enostavno shranjevanje.
S steklenim vrčem
Bel
Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in natančno polnjenje posode za vodo.
Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.
Dodatni kabel lahko shranite v prostor za kabel pod kavnim aparatom. Zato kavni aparat lahko enostavno postavite v kuhinjo.
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4.4
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
tanks2016
03/10/2016
Latvija
Preverjen kupec
lieliskas funkcijas
labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts