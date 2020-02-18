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  • Enostavno do okusne kave
  • Enostavno do okusne kave
  • Enostavno do okusne kave
  • Enostavno do okusne kave
  • Enostavno do okusne kave
  • Enostavno do okusne kave
  • Enostavno do okusne kave

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionKavni aparat

HD7435/20

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavno do okusne kave
Uživajte v okusu in aromi sveže pripravljene kave iz Philipsovega kavnega aparata. Kompaktni aparat je kot nalašč za pripravo od 2 do 7 skodelic. Ker ima poseben nastavek za aromo, boste v vrhunskem okusu uživali v prav vsaki skodelici.
Poglej vse prednosti

Z nastavkom za aromo za najboljši okus

Enostavno do okusne kave

  • S steklenim vrčem

  • Kompaktna zasnova (0,6 l)

  • Črne in kovinske barve

Samodejni izklop po 30 minutah za manjšo porabo energije in boljšo varnost

Samodejni izklop po 30 minutah za manjšo porabo energije in boljšo varnost

30 minut po pripravi kave se kavni aparat samodejno izklopi za manjšo porabo energije in boljšo varnost. Ta funkcija je v skladu z zakonodajo EU, ki velja za vse kavne aparate, ki se prodajajo v EU.

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Prednosti

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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