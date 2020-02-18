2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S steklenim vrčem
Kompaktna zasnova (0,6 l)
Črne in kovinske barve
30 minut po pripravi kave se kavni aparat samodejno izklopi za manjšo porabo energije in boljšo varnost. Ta funkcija je v skladu z zakonodajo EU, ki velja za vse kavne aparate, ki se prodajajo v EU.
Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.
Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Prednosti
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí