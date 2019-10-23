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  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
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  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
  • Obrnite ploščo in pecite po svoje
  • Obrnite ploščo in pecite po svoje

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionNamizni žar

HD6321/20

2.5
| (15) Ocene
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Dodajte pestrost vašemu načinu peke z dvojno ploščo. Gladka površina je primerna za nežno kuhanje zelenjave, rib in rakcev, rebrasta površina pa za peko kosov mesa, kot so zrezki, hamburgerji ali klobase s privlačnimi črtami od žara.
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Dvojna plošča: gladka in rebrasta površina

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  • 2000 W

  • Dvojna plošča: rebrasta/gladka plošča

Dvojna plošča za peko na gladki ali rebrasti površini

Dvojna plošča za peko na gladki ali rebrasti površini

Dvojno ploščo lahko obračate in tako omogoča pripravo hrane z rebrasto ali gladko površino za žar, zato lahko uživate v hrani tako, kot sami želite. Gladka površina je primerna za pripravo manjših kosov hrane. Na rebrasti površini pa dobi hrana značilen popečen videz, ki se mu ni mogoče upreti.

Plošča za žar s prevleko proti sprijemanju za peko brez olja

Plošča za žar s prevleko proti sprijemanju za peko brez olja

Plošča za žar s prevleko proti sprijemanju omogoča peko brez dodatka olja, zato se ohrani okus hrane

V vgrajenem pladnju za maščobo se zbira odvečna maščoba

V vgrajenem pladnju za maščobo se zbira odvečna maščoba

Odvečna maščoba odteka v pladenj za maščoba, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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2.5

od 5

15

Ocene

3

23/10/2019

България

България

Preverjen kupec

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Prednosti

работи с на батерия и с кабел

Slabosti

засега няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6321/20 Table grill

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD6323/20 Table grill

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD6323/20 Table grill

27/09/2014

Polska

Polska

Świetny Grill

bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

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