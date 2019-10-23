2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD6321/20
2000 W
Dvojna plošča: rebrasta/gladka plošča
Dvojno ploščo lahko obračate in tako omogoča pripravo hrane z rebrasto ali gladko površino za žar, zato lahko uživate v hrani tako, kot sami želite. Gladka površina je primerna za pripravo manjših kosov hrane. Na rebrasti površini pa dobi hrana značilen popečen videz, ki se mu ni mogoče upreti.
Plošča za žar s prevleko proti sprijemanju omogoča peko brez dodatka olja, zato se ohrani okus hrane
Odvečna maščoba odteka v pladenj za maščoba, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju
2.5
od 5
15
Ocene
ANNIKON
23/10/2019
България
Preverjen kupec
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Prednosti
работи с на батерия и с кабел
Slabosti
засега няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6321/20 Table grill
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD6323/20 Table grill
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD6323/20 Table grill
taliah
27/09/2014
Polska
Świetny Grill
bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy