2 leti garancije
HD6222/90
2 območji gretja
Obrnljivi plošči
Nastavljiva temperatura
Velika površina za peko: 1400 cm²
2400 W
Dve območji za peko na žaru vam omogočata različno nastavitev temperature in hkratno pripravo različnih jedi.
S petimi stopnjami temperature lahko na žaru do popolnosti spečete katero koli sestavino.
Obrnite plošči in uporabite ploščo ali rešetko. Pripravite vse, od mesa do zelenjave, jajc in palačink.
Ocene
Plošče žara enostavno odstranite in jih preprosto očistite v pomivalnem stroju ali pod pipo.
V primerjavi s Philips HD6212 brez zasnove odtočnih lukenj, pri uporabi govejega burgerja