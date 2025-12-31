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Vse serije

  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
  • Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje

Namizni žar

HD6222/90

Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje
Uživajte v okusih domačega žara z namiznim žarom Philips. Dve območji gretja in obrnljivi plošči, omogočajo vsestransko peko in odlične rezultate.
Poglej vse prednosti

Obrnljivi plošči, izboljšata izkušnjo peke na žaru

Peka okusnih jedi na žaru, od zajtrka do večerje

  • 2 območji gretja

  • Obrnljivi plošči

  • Nastavljiva temperatura

  • Velika površina za peko: 1400 cm²

  • 2400 W

2 samostojni območji za peko, popolni rezultati za vsa živila

2 samostojni območji za peko, popolni rezultati za vsa živila

Dve območji za peko na žaru vam omogočata različno nastavitev temperature in hkratno pripravo različnih jedi.

Nastavljiva temperatura za popolne rezultate

Nastavljiva temperatura za popolne rezultate

S petimi stopnjami temperature lahko na žaru do popolnosti spečete katero koli sestavino.

Obrnljivi plošči za večjo vsestranskost

Obrnljivi plošči za večjo vsestranskost

Obrnite plošči in uporabite ploščo ali rešetko. Pripravite vse, od mesa do zelenjave, jajc in palačink.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Plošče žara enostavno odstranite in jih preprosto očistite v pomivalnem stroju ali pod pipo.

  2. V primerjavi s Philips HD6212 brez zasnove odtočnih lukenj, pri uporabi govejega burgerja