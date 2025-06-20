2 leti garancije
HD6212/90
Smoker
Difuzor za aromo
Nastavljiva temperatura
2400 W
Velika površina za peko: 1250 cm²
Dodajte trske in zaprite pokrov, da meso in ribe dobijo dimljeni okus žara.
Difuzor za aromo okus hrane obogati z naravnimi okusi zelišč ali vina.
S petimi stopnjami temperature lahko na žaru do popolnosti spečete katero koli sestavino.
2.4
od 5
7
Ocene
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő
Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Preverjen kupec
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő
Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő
V primerjavi s Philips HD6212 brez zasnove odtočnih lukenj, pri uporabi govejega hamburgerja.