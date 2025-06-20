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  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
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  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru
  • Najboljši okusi za vašo peko na žaru

Namizni žar

HD6212/90

2.4
| (7) Ocene
Najboljši okusi za vašo peko na žaru
Izkoristite vse prednosti domačega žara z namiznim žarom Philips. Stekleni pokrov poskrbi za okusne jedi, od arome dimljenja do mehkejših zrezkov.
Poglej vse prednosti

Smoker in difuzor za aromo za vrhunski okus

Najboljši okusi za vašo peko na žaru

  • Smoker

  • Difuzor za aromo

  • Nastavljiva temperatura

  • 2400 W

  • Velika površina za peko: 1250 cm²

Uživajte v okusu gorečega žara

Uživajte v okusu gorečega žara

Dodajte trske in zaprite pokrov, da meso in ribe dobijo dimljeni okus žara.

Difuzor za aromo za zelišča, vino in drugo

Difuzor za aromo za zelišča, vino in drugo

Difuzor za aromo okus hrane obogati z naravnimi okusi zelišč ali vina.

Nastavljiva temperatura za popolne rezultate

Nastavljiva temperatura za popolne rezultate

S petimi stopnjami temperature lahko na žaru do popolnosti spečete katero koli sestavino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.4

od 5

7

Ocene

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő

Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő

Ta ocena je bila podana za Philips asztali grillsütő

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s Philips HD6212 brez zasnove odtočnih lukenj, pri uporabi govejega hamburgerja.