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Vse serije

  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
  • Ultra tanek za močno kuhanje s stilom

Indukcijski kuhalnik serije 5000Indukcijski kuhalnik Philips serije 5000

HD5850/90

Ultra tanek za močno kuhanje s stilom

Ultra tanka zasnova za pripravo vseh vaših najljubših jedi s stilom. Od kuhanja na pultu do uživanja v vročih loncih in fondujih za mizo, Philipsov indukcijski kuhalnik serije 5000 ponuja 10 stopenj toplote do 2000 W in 8 prednastavitev za vsestranske načine kuhanja.

Poglej vse prednosti

Čudovito oblikovan, zasnovan za učinkovitost

Ultra tanek za močno kuhanje s stilom

  • Zmogljivo delovanje s stopnjami toplote do 2000 W

  • Hitra namestitev. Preprosto kuhanje. Enostavno čiščenje.

  • Vsestransko kuhanje: 8 prednastavitev, od počasnega kuhanja do pečenja

  • Varnejša kuhinja s samodejnim izklopom in otroško ključavnico

Elegantna ultra tanka zasnova

Elegantna ultra tanka zasnova

Kuhajte po svoje z zanesljivo zmogljivostjo v elegantni ultra tanki zasnovi debeline le 41 mm

Takojšnja priprava

Takojšnja priprava

Preprosto priključite indukcijski kuhalnik in pripravljeni ste za kuhanje.

Natančen nadzor od počasnega kuhanja do pečenja z 10 stopnjami toplote

Natančen nadzor od počasnega kuhanja do pečenja z 10 stopnjami toplote

Popolna vsestranskost z 10 stopnjami segrevanja – idealno za vse od nežnega gretja do pečenja pri visoki temperaturi.

Tehnične specifikacije

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