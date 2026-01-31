2 leti garancije
HD5850/90
Ultra tanek za močno kuhanje s stilom
Ultra tanka zasnova za pripravo vseh vaših najljubših jedi s stilom. Od kuhanja na pultu do uživanja v vročih loncih in fondujih za mizo, Philipsov indukcijski kuhalnik serije 5000 ponuja 10 stopenj toplote do 2000 W in 8 prednastavitev za vsestranske načine kuhanja.
Zmogljivo delovanje s stopnjami toplote do 2000 W
Hitra namestitev. Preprosto kuhanje. Enostavno čiščenje.
Vsestransko kuhanje: 8 prednastavitev, od počasnega kuhanja do pečenja
Varnejša kuhinja s samodejnim izklopom in otroško ključavnico
Kuhajte po svoje z zanesljivo zmogljivostjo v elegantni ultra tanki zasnovi debeline le 41 mm
Preprosto priključite indukcijski kuhalnik in pripravljeni ste za kuhanje.
Popolna vsestranskost z 10 stopnjami segrevanja – idealno za vse od nežnega gretja do pečenja pri visoki temperaturi.
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