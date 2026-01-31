Ultra tanek za močno kuhanje s stilom

Ultra tanka zasnova za pripravo vseh vaših najljubših jedi s stilom. Od kuhanja na pultu do uživanja v vročih loncih in fondujih za mizo, Philipsov indukcijski kuhalnik serije 5000 ponuja 10 stopenj toplote do 2000 W in 8 prednastavitev za vsestranske načine kuhanja.