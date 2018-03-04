2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Kovina
Kompaktno
Večja grelna površina za enakomernejše popečen kruh.
Kruh odmrznite in takoj popecite.
Nastavljiv regulator zapečenosti glede na okus.
4.5
od 5
19
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Hulkady28
09/12/2020
România
Preverjen kupec
Plăcut impresionat!
In primul m-a atras vizual,metal! apoi prețul! L-am cumpărat dupa review-urile pozitive!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
mami68
06/12/2020
Magyarország
A tökéletes pirítós titka
Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító