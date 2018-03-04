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  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
  • Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač

HD4825/00

4
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen
S kompaktnim opekačem si privoščite odličen popečen kruhek, svež ali zamrznjen. Ima večjo grelno površino za enakomernejšo peko, odmrzovanje za peko zamrznjenega kruha in nastavljiv regulator zapečenosti po lastnem okusu.
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Kompaktna kovinska zasnova

Odličen popečeni kruhek, svež ali zamrznjen

  • Kovina

  • Kompaktno

Večja grelna površina

Večja grelna površina

Večja grelna površina za enakomernejše popečen kruhek.

Kruh odmrznite in takoj popecite

Kruh odmrznite in takoj popecite

Kruh odmrznite in takoj popecite.

Nastavljiv regulator zapečenosti glede na okus

Nastavljiv regulator zapečenosti glede na okus

Nastavljiv regulator zapečenosti glede na okus.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

6

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

04/03/2018

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobre

Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

21/03/2020

България

България

Preverjen kupec

Продуктът е чудесен!

Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!

Prednosti

Компактен и с добър дизайн

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

21/01/2020

България

България

Preverjen kupec

Чудесен уред

Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

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