2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Kovina
Kompaktno
Večja grelna površina za enakomernejše popečen kruhek.
Kruh odmrznite in takoj popecite.
Nastavljiv regulator zapečenosti glede na okus.
4.0
od 5
6
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Nezi
21/03/2020
България
Preverjen kupec
Продуктът е чудесен!
Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!
Prednosti
Компактен и с добър дизайн
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Лъки
21/01/2020
България
Preverjen kupec
Чудесен уред
Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD4825/90 Тостер