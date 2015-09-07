2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3D-segrevanje
Stopenjsko kuhanje
MyRecipe
5 l
Več kot 22 prednastavljenih programov za enostavno kuhanje.
Funkcija stopenjskega kuhanja za zadovoljitev vseh okusov.
Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi
4.7
od 5
587
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jure
07/09/2015
Slovenija
izdelek je uporaben nad pričakovanji
Po dobrem tednu uporabe sem pri pripravah večine jedi pozitivno presenečen, ker hrana ohranja okus in svežino za kakršno se je v drugih postopkih priprave potrebno precej bolj potruditi. Predvsem pa je časovno veliko lažje planirati pripravo rednih obrokov, kar je dandanes precejšnja težava.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik
Trmoglavka
02/09/2015
Slovenija
Izdelek je odličen in vsestransko uporaben.
Multicooker je izdelek, ki ga lahko uporabljajo tako začetniki, kot profesionalni kuharji, saj ponuja ogromno možnosti. Primeren je tudi za otroke, kot tudi za tiste, ki se kuhanja šele učijo, saj so priloženi recepti skozi katere se lahko začetnik uči posameznih korakov. Tisti, ki kuhamo že dlje časa, pa ga lahko po svoje uporabljamo in testiramo ter smo vedno znova pozitivno presenečeni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik
Vito
28/01/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Kupila sam Vas proizvodima,kćeri na poklon pod bor, ali se odmah pokvario i završio na servisu.Popravljen je u garanciji i sada sam prezadovoljna. Svima mojim prijateljima sam ga preporučila. sad si još korak kupiti sebi 2 kom, jedan za vikendicu i jedan sebi u stN
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker