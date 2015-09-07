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  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
  • Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora

Izdelek ni več na voljo

Večnamenski kuhalnik

HD4749/70

4.7
| (587) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora
Philipsovi novi večnamenski kuhalniki imajo pameten nadzor temperature in več kot 22 prednastavljenih programov za kuhanje, ki omogočajo enostavno pripravo najljubših jedi brez nadzora. Posoda s keramično prevleko z zunanjimi ročaji in snemljivim notranjim pokrovom za priročnejšo uporabo.
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MyRecipe za enostavno večkratno pripravo najljubših jedi

Kuhanje najljubših domačih obrokov brez nadzora

  • 3D-segrevanje

  • Stopenjsko kuhanje

  • MyRecipe

  • 5 l

Več kot 22 prednastavljenih programov za enostavno kuhanje

Več kot 22 prednastavljenih programov za enostavno kuhanje

Več kot 22 prednastavljenih programov za enostavno kuhanje.

Funkcija stopenjskega kuhanja za zadovoljitev vseh okusov

Funkcija stopenjskega kuhanja za zadovoljitev vseh okusov

Funkcija stopenjskega kuhanja za zadovoljitev vseh okusov.

Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi

Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi

Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

587

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

07/09/2015

Slovenija

Slovenija

izdelek je uporaben nad pričakovanji

Po dobrem tednu uporabe sem pri pripravah večine jedi pozitivno presenečen, ker hrana ohranja okus in svežino za kakršno se je v drugih postopkih priprave potrebno precej bolj potruditi. Predvsem pa je časovno veliko lažje planirati pripravo rednih obrokov, kar je dandanes precejšnja težava.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

02/09/2015

Slovenija

Slovenija

Izdelek je odličen in vsestransko uporaben.

Multicooker je izdelek, ki ga lahko uporabljajo tako začetniki, kot profesionalni kuharji, saj ponuja ogromno možnosti. Primeren je tudi za otroke, kot tudi za tiste, ki se kuhanja šele učijo, saj so priloženi recepti skozi katere se lahko začetnik uči posameznih korakov. Tisti, ki kuhamo že dlje časa, pa ga lahko po svoje uporabljamo in testiramo ter smo vedno znova pozitivno presenečeni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

28/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Kupila sam Vas proizvodima,kćeri na poklon pod bor, ali se odmah pokvario i završio na servisu.Popravljen je u garanciji i sada sam prezadovoljna. Svima mojim prijateljima sam ga preporučila. sad si još korak kupiti sebi 2 kom, jedan za vikendicu i jedan sebi u stN

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

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