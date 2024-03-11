Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Kuhanje
Vse serije
Viva Collection Večnamenski kuhalnik
Izdelek ni več na voljo
Podpora
HD4731/70
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
User Manual Philips Viva Collection Multicooker HD4731/70
Local Recipe Booklet Philips Viva Collection Multicooker HD4731/70 - English (US)
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali