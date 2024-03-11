IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Viva Collection Večnamenski kuhalnik

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Viva CollectionVečnamenski kuhalnik

HD4731/70

Viva Collection Večnamenski kuhalnik

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Viva Collection Multicooker HD4731/70

  • PDF dat., 2.8 MB
  • 11 March 2024

Local Recipe Booklet Philips Viva Collection Multicooker HD4731/70 - English (US)

  • PDF dat., 14.2 MB
  • 10 March 2024

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali