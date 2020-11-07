2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1,7 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Srebrna in črna
Zgibni pokrov
Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.
Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.
Zakriti element iz nerjavečega jekla grelnika vode Philips zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
4.4
od 5
24
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nefarrio
07/11/2020
Україна
Гарний чайник
Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.
Prednosti
Дизайн, якість, надійність, довговічність.
Slabosti
Такого немає.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Urasikus
20/06/2019
Україна
Дуже задоволений покупкою! Рекомендую!
Чайник використовую вже 3 роки. Дуже швидко нагріває воду. Має стильний дизайн. Ніяких проблем не виникало.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4677/20 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4677/20 Чайник
NeighborD
01/04/2019
Україна
Отличный продукт
Хороший чайник для своей цены. Простой в использовании. Быстро закипает. Превосходно чистится. Проверен временем.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4677/20 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4677/20 Чайник