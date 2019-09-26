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Zavrite samo potrebno količino vode
Edinstvena oznaka za eno skodelico tega stilsko oblikovanega grelnika vode Philips HD4676/40 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako lahko enostavno prihranite do 66 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje
1,0 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Bela z odtenki sivke
Zgibni pokrov
Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.
Zakriti element iz nerjavečega jekla grelnika vode Philips zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
Dvojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo in čistejši grelnik vode.
5.0
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Szuper vízforraló, gyorsan melegít vizet, annyit amennyit szeretnék, könnyű tisztán tartani, jó benne a vízszűrő és nagyon szép.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Vízforraló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Vízforraló
ВАСИЛИЙ
04/07/2019
Україна
Цей продукт дiйсно мае чудовi функції
Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/20 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/20 Чайник
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Czajnik