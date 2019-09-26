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Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionGrelnik vode

HD4676/40

5

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zavrite samo potrebno količino vode

Edinstvena oznaka za eno skodelico tega stilsko oblikovanega grelnika vode Philips HD4676/40 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako lahko enostavno prihranite do 66 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje

Poglej vse prednosti

S tem grelnikom vode porabite do 66 % manj energije

Zavrite samo potrebno količino vode

  • 1,0 l moči 2400 W

  • Oznaka za 1 skodelico

  • Bela z odtenki sivke

  • Zgibni pokrov

Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Zakriti element iz nerjavečega jekla grelnika vode Philips zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Dvojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Dvojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Dvojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo in čistejši grelnik vode.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper vízforraló, gyorsan melegít vizet, annyit amennyit szeretnék, könnyű tisztán tartani, jó benne a vízszűrő és nagyon szép.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Vízforraló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Vízforraló

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дiйсно мае чудовi функції

Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/20 Чайник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/20 Чайник

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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