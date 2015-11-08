2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD4670/20
1,7 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Brušena kovina
Vzmetni pokrov
Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.
Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob pripravi.
3.9
od 5
13
Ocene
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4670/20 Czajnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4670/20 Czajnik
Syki67
18/09/2015
Polska
Preverjen kupec
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4670/20 Czajnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4670/20 Czajnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4670/20 Czajnik