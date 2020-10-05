IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode

Izdelek ni več na voljo

Grelnik vode

HD4649/00

4.6
| (50) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Zavrite samo potrebno količino vode
Edinstvena oznaka za eno skodelico tega stilsko oblikovanega grelnika vode Philips HD4649/00 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako lahko enostavno prihranite do 66 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje
Poglej vse prednosti

Prihranite do 66 % energije

Zavrite samo potrebno količino vode

  • 1,7 l moči 2400 W

  • Oznaka za 1 skodelico

  • Bela in siva

  • Zgibni pokrov

Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 50 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.

Indikator označuje, da je grelnik vode vklopljen

Indikator označuje, da je grelnik vode vklopljen

Elegantni rdeči indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali odprtino v pokrovu.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

50

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

05/10/2020

Česká republika

Česká republika

Zaposleni pri Philipsu

Preverjen kupec

Philips Rychlovarná konvice HD4649/00 1,7 l, 2 400

[Employee of philipsglobal] Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice

21/08/2020

Česká republika

Česká republika

Zaposleni pri Philipsu

Preverjen kupec

Philips Rychlovarna

[Employee of philipsglobal] Se libi tento product moc. To je rychle a vyborne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-21

01/08/2020

Česká republika

Česká republika

Tốt

Đun sôi nhanh và tiện lợi. Có mốc cho từng cốc riêng biệt

Prednosti

Tốt

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-01

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki