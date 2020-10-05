2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1,7 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Bela in siva
Zgibni pokrov
Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 50 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.
Elegantni rdeči indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.
Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali odprtino v pokrovu.
4.6
od 5
50
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
05/10/2020
Česká republika
Zaposleni pri Philipsu
Preverjen kupec
Philips Rychlovarná konvice HD4649/00 1,7 l, 2 400
[Employee of philipsglobal] Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Mia16
21/08/2020
Česká republika
Zaposleni pri Philipsu
Preverjen kupec
Philips Rychlovarna
[Employee of philipsglobal] Se libi tento product moc. To je rychle a vyborne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-21
Lili92
01/08/2020
Česká republika
Tốt
Đun sôi nhanh và tiện lợi. Có mốc cho từng cốc riêng biệt
Prednosti
Tốt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-01