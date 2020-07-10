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Hitro in preprosto do vrele vode
Ploščat grelni element grelnika vodo hitro zavre in omogoča enostavno čiščenje. Vodoodporni filter proti vodnemu kamnu zagotavlja čisto vodo in tako tudi čistejše napitke.
1,5 l moči 2400 W
Indikator nivoja vode
Belo-modra
Zgibni pokrov
Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali odprtino v pokrovu.
Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.
Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
4.8
od 5
240
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dunja 33
10/07/2020
Hrvatska
Odlično kuhalo!!!
Odlično kuhalo,dobra cijena,lako se održava!Za preporuku!
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Josip 123
26/04/2020
Hrvatska
Izvrstan proizvod
Kuhalo za vodu je jednostavno za korištenje, veoma brzo ugrije vodu i izrađeno od vrhunskog materijala, imam ga već više od 6 godina i još uvijek radi kao i prvog dana. preporučujem svima koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj!
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Datum uporabe 2018-04-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Datum uporabe 2018-04-26
OBst
28/02/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Jednostavnost i brzina uporabe
Do sada sam imao dva kuhala i ovo mi je treće kuhalo po redu. Moram priznati da mi je ovo najbrže kuhalo koje sam do sada koristio. Jednostavno je za uporabu i lako se čisti. Pored toga, lijepog i praktičnog je dizajna, a posebice bih naglasio da sam zadovoljan time što je gumb za uporabu na vrhu uređaja.
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu