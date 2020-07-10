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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
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  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionGrelnik vode

HD4646/00

4.8

| (188) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Hitro in preprosto do vrele vode

Ploščat grelni element grelnika vodo hitro zavre in omogoča enostavno čiščenje. Vodoodporni filter proti vodnemu kamnu zagotavlja čisto vodo in tako tudi čistejše napitke.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv grelnik vode, grelni element za enostavno čiščenje

Hitro in preprosto do vrele vode

  • 1,5 l moči 2400 W

  • Indikator nivoja vode

  • Bela

  • Zgibni pokrov

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali odprtino v pokrovu.

Navijalnik kabla za shranjevanje

Navijalnik kabla za shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

188

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlično kuhalo!!!

Odlično kuhalo,dobra cijena,lako se održava!Za preporuku!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

26/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod

Kuhalo za vodu je jednostavno za korištenje, veoma brzo ugrije vodu i izrađeno od vrhunskog materijala, imam ga već više od 6 godina i još uvijek radi kao i prvog dana. preporučujem svima koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Datum uporabe 2018-04-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Datum uporabe 2018-04-26

28/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Jednostavnost i brzina uporabe

Do sada sam imao dva kuhala i ovo mi je treće kuhalo po redu. Moram priznati da mi je ovo najbrže kuhalo koje sam do sada koristio. Jednostavno je za uporabu i lako se čisti. Pored toga, lijepog i praktičnog je dizajna, a posebice bih naglasio da sam zadovoljan time što je gumb za uporabu na vrhu uređaja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

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