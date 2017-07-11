2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1,25 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Brušena kovina
Zgibni pokrov
Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.
Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.
Elegantni rdeči indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Milly
11/07/2017
Česká republika
Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(
Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Varná konvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Varná konvice
OKSM
18/09/2015
Polska
Preverjen kupec
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik