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  • Zavrite samo potrebno količino vode
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  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
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  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode
  • Zavrite samo potrebno količino vode

Izdelek ni več na voljo

Grelnik vode

HD4622/20

4.8
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zavrite samo potrebno količino vode
Edinstvena oznaka za eno skodelico tega električnega mini grelnika vode Philips HD4622/20 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako lahko enostavno prihranite do 50 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje
Poglej vse prednosti

S tem grelnikom vode porabite do 66 % manj energije

Zavrite samo potrebno količino vode

  • 1,25 l moči 2400 W

  • Oznaka za 1 skodelico

  • Brušena kovina

  • Zgibni pokrov

Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode

Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 66 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.

Zgibni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Zgibni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.

Indikator označuje, da je grelnik vode vklopljen

Indikator označuje, da je grelnik vode vklopljen

Elegantni rdeči indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/07/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(

Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Varná konvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Varná konvice

18/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

wytrzymały jak mało który

To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4622/20 Czajnik

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