2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
0,8 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Brušena kovina
Zgibni pokrov
Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do 50 % energije in vode ter prispevajo k boljšemu okolju.
Elegantni modri indikator v stikalu za vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.
Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
kristy_brasov
30/11/2020
România
Produsul este excelent
Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4618/20 Mini-fierbător
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4618/20 Mini-fierbător
Dovand
07/09/2015
Lietuva
kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas
Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4618/20 Mažas virdulys
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4618/20 Mažas virdulys