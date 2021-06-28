2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2000 W
Rebrasta plošča
3 položaji žara, visoka temperatura
Žar lahko uporabljate z zaprtim pokrovom, v odprtem položaju ali v položaju za gratiniranje, kar vam omogoča pripravo številnih različnih jedi. 1. Pri peki v zaprtem položaju, ki je idealna za pripravo mesa, rib, zelenjave ali sendvičev, se ohrani ves okus. 2. V povsem odprtem položaju lahko aparat uporabljate kot odprti žar, ki omogoča namizno peko, segrevanje hrane in zabavno pripravo hrane. 3. Položaj za gratiniranje je primeren za jedi s stopljenim sirom, na primer popečene kruhke ali zelenjavo, na primer paradižnik in bučke.
Žar lahko postavite na mizo in pečete na dveh površinah za peko.
Zaprti žar za hitro pripravo zdravih prigrizkov.
4.3
od 5
41
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MeggiK
28/06/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Grilování doma
Gril je rychle připraven a výborně poslouží domácím účelům.
Prednosti
rychlá příprava, skladný
Slabosti
musí se čistit :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril
lilinka
04/05/2021
Česká republika
Stolní gril HD4467/90
Se stolním grilem jsem maximálně spokojená, musím pod gril dát plech, protože vytéká št´áva, ale maso je křupavé
Prednosti
křupavé maso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril
Vercik
15/06/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Vynikající jednoduchý gril
Velice jednoduchý a funkční elektrický gril, velkou výhodou je možnost vyndat plotýnky na umytí. Lze skladovat ve svislé poloze.
Prednosti
Skladný, jednoduchý na ovládání, snadná údržba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril