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Izdelek ni več na voljo

Žar za pripravo zdrave hrane

HD4467/90

4.3
| (41) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%
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Žar Philips za pripravo zdrave hrane ima visokotemperaturni plošči za žar, ki ohranita vso sočnost okusa. Plošči se hitro segrejeta in ohranjata stalno temperaturo, z uporabo v nagnjenem ali vodoravnem položaju pa omogočata različne načine priprave hrane. Kakovost, ki ji lahko zaupate.
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Ohranite okus z visokotemperaturnima ploščama

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  • 2000 W

  • Rebrasta plošča

  • 3 položaji žara, visoka temperatura

Več načinov uporabe: namizni žar, pečica, zaprti žar

Več načinov uporabe: namizni žar, pečica, zaprti žar

Žar lahko uporabljate z zaprtim pokrovom, v odprtem položaju ali v položaju za gratiniranje, kar vam omogoča pripravo številnih različnih jedi. 1. Pri peki v zaprtem položaju, ki je idealna za pripravo mesa, rib, zelenjave ali sendvičev, se ohrani ves okus. 2. V povsem odprtem položaju lahko aparat uporabljate kot odprti žar, ki omogoča namizno peko, segrevanje hrane in zabavno pripravo hrane. 3. Položaj za gratiniranje je primeren za jedi s stopljenim sirom, na primer popečene kruhke ali zelenjavo, na primer paradižnik in bučke.

Namizni žar

Žar lahko postavite na mizo in pečete na dveh površinah za peko.

Zaprti žar

Zaprti žar za hitro pripravo zdravih prigrizkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

41

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Grilování doma

Gril je rychle připraven a výborně poslouží domácím účelům.

Prednosti

rychlá příprava, skladný

Slabosti

musí se čistit :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Stolní gril HD4467/90

Se stolním grilem jsem maximálně spokojená, musím pod gril dát plech, protože vytéká št´áva, ale maso je křupavé

Prednosti

křupavé maso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril

15/06/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vynikající jednoduchý gril

Velice jednoduchý a funkční elektrický gril, velkou výhodou je možnost vyndat plotýnky na umytí. Lze skladovat ve svislé poloze.

Prednosti

Skladný, jednoduchý na ovládání, snadná údržba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4467/90 Stolní gril

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