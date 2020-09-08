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Izdelek ni več na voljo

Namizni žar

HD4419/20

4.6
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
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Zmogljivi namizni žar Philips ima visokotemperaturno ploščo za žar, ki ohrani vso sočnost okusa. Posebej debela plošča se hitro segreje in ostane vroča ne glede na način uporabe, z rebrasto in gladko površino pa vam zagotavlja številne gurmanske užitke.
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Konstantno visoka temperatura, ki ohranja okus

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  • 2300 W

  • Rebrasta/gladka plošča

  • Visokotemperaturna plošča za žar

  • 300 x 370 mm

Visokotemperaturna plošča za žar ohrani ves okus

Visokotemperaturna plošča za žar ohrani ves okus

Zahvaljujoč visoki temperaturi električne plošče za žar se v hrani ohranijo vsi sokovi in okus. Ko pride hrana v stik s površino žara, prične cvrčati in dobivati slastno zlatorjavo skorjo, zaradi katere ostanejo vse hranljive snovi in okus v hrani, kamor tudi spadajo.

Rebrasta in gladka površina za hitro praženje, peko in še več

Rebrasta in gladka površina za hitro praženje, peko in še več

Vsestranska plošča za žar omogoča različne načine priprave hrane z rebrasto ali gladko površino za žar, zato lahko uživate v hrani tako, kot sami želite. Gladka površina je primerna za hitro praženje in peko manjših kosov hrane. Na rebrasti površini pa dobi hrana značilen popečen videz, ki se mu ni mogoče upreti.

Nastavljiv termostat zagotavlja popolne rezultate pri peki vseh vrst hrane

Nastavljiv termostat zagotavlja popolne rezultate pri peki vseh vrst hrane

Nastavljiv termostat zagotavlja popolne rezultate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

23

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/09/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výkonný gril za rozumné peníze

Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.

Prednosti

Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce

Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril

Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.

Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4419/20 Stolní gril

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4419/20 Stolní gril

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Zdrave a jednoduché grilování

Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril

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