2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2300 W
Rebrasta/gladka plošča
Visokotemperaturna plošča za žar
300 x 370 mm
Zahvaljujoč visoki temperaturi električne plošče za žar se v hrani ohranijo vsi sokovi in okus. Ko pride hrana v stik s površino žara, prične cvrčati in dobivati slastno zlatorjavo skorjo, zaradi katere ostanejo vse hranljive snovi in okus v hrani, kamor tudi spadajo.
Vsestranska plošča za žar omogoča različne načine priprave hrane z rebrasto ali gladko površino za žar, zato lahko uživate v hrani tako, kot sami želite. Gladka površina je primerna za hitro praženje in peko manjših kosov hrane. Na rebrasti površini pa dobi hrana značilen popečen videz, ki se mu ni mogoče upreti.
Nastavljiv termostat zagotavlja popolne rezultate.
4.6
od 5
23
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Philip2255
08/09/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Výkonný gril za rozumné peníze
Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.
Prednosti
Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce
Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril
Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril
paperilla
03/10/2019
Česká republika
Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.
Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4419/20 Stolní gril
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4419/20 Stolní gril
Cacorka
02/10/2019
Česká republika
Zdrave a jednoduché grilování
Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD4417/20 Stolní gril