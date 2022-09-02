2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
4 l
Časovnik za enostavno 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene.
Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi
4.7
od 5
30
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Мануил К.
02/09/2022
България
Preverjen kupec
страхотни функции
Продукта е компактен,има всички неубходими функции за готвене .
Prednosti
компактен
Slabosti
бързо се захаби покритието на тавата , въпреки че използвах само и единствено кухнеските помощници от комплекта
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Cookie16
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Чудесен избор за тричленно семейство
Ползвам мултикукъра от 6 години и съм изключително доволна. Правя супи с месо или пък сварявам зеленчуци за крем супа. В мултикукъра правя прекрасно ризото с морски дарове. В програмата за задушаване може да се приготвя и телешки/свински език, стават изключително крехки. Картофите соте винаги почлуюават комплименти. Помага ми, защото слагам продуктите и мога да изляза да напазаря или пък да изчистя, както и да си поиграя с детето.
Prednosti
Удобен, компактен, пести енергия и време
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
29/10/2021
Україна
Найкраща техніка!!!!
Мультиваркою користуємося більше семи років. Чудова якість, доступна ціна, відмінний дизайн і компактність!!!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3139/03 Мультиварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3139/03 Мультиварка