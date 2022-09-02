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  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov

Izdelek ni več na voljo

Večnamenski kuhalnik

HD3139/70

4.7
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
Novi večnamenski kuhalniki Philips imajo pameten nadzor temperature, ki zagotavlja enostavno pripravo najljubših jedi. Zgornja sprednja nadzorna plošča za enostavnejšo uporabo.
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Okusne juhe, meso, testenine in slaščice

Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov

  • 4 l

Časovnik za 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene

Časovnik za 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene

Časovnik za enostavno 24-urno programiranje zagotavlja, da so jedi pravočasno pripravljene.

Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi

Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi

Funkcija 3D-segrevanja za enakomerno segrete jedi

7 samodejnih programov in 14 ročnih nastavitev temperature

7 samodejnih programov in 14 ročnih nastavitev temperature

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

30

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

02/09/2022

България

България

Preverjen kupec

страхотни функции

Продукта е компактен,има всички неубходими функции за готвене .

Prednosti

компактен

Slabosti

бързо се захаби покритието на тавата , въпреки че използвах само и единствено кухнеските помощници от комплекта

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Чудесен избор за тричленно семейство

Ползвам мултикукъра от 6 години и съм изключително доволна. Правя супи с месо или пък сварявам зеленчуци за крем супа. В мултикукъра правя прекрасно ризото с морски дарове. В програмата за задушаване може да се приготвя и телешки/свински език, стават изключително крехки. Картофите соте винаги почлуюават комплименти. Помага ми, защото слагам продуктите и мога да изляза да напазаря или пък да изчистя, както и да си поиграя с детето.

Prednosti

Удобен, компактен, пести енергия и време

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

29/10/2021

Україна

Україна

Найкраща техніка!!!!

Мультиваркою користуємося більше семи років. Чудова якість, доступна ціна, відмінний дизайн і компактність!!!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3139/03 Мультиварка

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