2 leti garancije
Kompaktno (0,54 l surovega riža)
400 W
Črna
5 prednastavljenih programov
S prostorom za do 0,54 litra suhega riža ima popolno prostornino za majhne družine in se preprosto pospravi v vsako omarico.
Pripravite beli ali rjavi riž ali riž za suši le z dotikom gumba, pa tudi kašo in uporabite način hitre priprave.
Trpežna 5-plastna notranja posoda s premazom iz kamna Maifan, ki je bogat z minerali, proti prijemanju in z odpornostjo proti praskam se enakomerno segreje za enostavno pripravo in čiščenje.
4.3
od 5
8
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Prednosti
vsetko top
Slabosti
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Prednosti
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Slabosti
Zadny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Glede na preizkuse z 1 skodelico kratkozrnatega riža traja priprave hrane približno 30 minut. Dejanski čas priprave je lahko odvisen od dejavnikov, kot so vrsta in količina riža in pogoji kuhanja.