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  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
  • Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž

Serija 3000Mini kuhalnik riža

HD3080/80

4.3
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž
S 5 prednastavljenimi programi za različne vrste riža pripravite popoln in puhast riž na enostaven način. Mini kuhalnik riža Philips serije 3000 je ravno prave velikosti za majhne družine in se priročno pospravi v vsako kuhinjsko omarico.
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Popoln za 1 do 3 ljudi

Kompaktna zasnova za popoln in puhasti riž

  • Kompaktno (0,54 l surovega riža)

  • 400 W

  • Črna

  • 5 prednastavljenih programov

Mini kuhalnik riža za majhne družine

Mini kuhalnik riža za majhne družine

S prostorom za do 0,54 litra suhega riža ima popolno prostornino za majhne družine in se preprosto pospravi v vsako omarico.

5 prednastavljenih programov za različne vrste riža

5 prednastavljenih programov za različne vrste riža

Pripravite beli ali rjavi riž ali riž za suši le z dotikom gumba, pa tudi kašo in uporabite način hitre priprave.

5-plastni notranji lonec s prevleko Bakuhanseki proti sprijemanju

5-plastni notranji lonec s prevleko Bakuhanseki proti sprijemanju

Trpežna 5-plastna notranja posoda s premazom iz kamna Maifan, ki je bogat z minerali, proti prijemanju in z odpornostjo proti praskam se enakomerno segreje za enostavno pripravo in čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

8

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Prednosti

vsetko top

Slabosti

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Prednosti

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Slabosti

Zadny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na preizkuse z 1 skodelico kratkozrnatega riža traja priprave hrane približno 30 minut. Dejanski čas priprave je lahko odvisen od dejavnikov, kot so vrsta in količina riža in pogoji kuhanja.