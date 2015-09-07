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  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
  • Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionVečnamenski kuhalnik

HD3037/70

4.7
| (587) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov
Philipsovi novi večnamenski kuhalniki imajo pameten nadzor temperature, ki zagotavlja enostavno pripravo najljubših jedi. Zgornja sprednja nadzorna plošča za enostavnejšo uporabo.
Poglej vse prednosti

Okusne juhe, meso, testenine in slaščice

Hiter in enostaven način priprave najljubših obrokov

  • 5 l

Programi za pametno in samodejno kuhanje za optimalne rezultate*

Zagotavlja optimalne rezultate pri kuhanju riža in riževe kaše.

Vgrajen mikroprocesor zagotavlja enostavno kuhanje

Vgrajen mikroprocesor zagotavlja enostavno kuhanje

Vgrajen mikroprocesor zagotavlja enostavno kuhanje vaših najljubših jedi

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je primerna za pomivalni stroj

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je primerna za pomivalni stroj

Notranja posoda s prevleko proti sprijemanju je primerna za pomivalni stroj

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

587

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

07/09/2015

Slovenija

Slovenija

izdelek je uporaben nad pričakovanji

Po dobrem tednu uporabe sem pri pripravah večine jedi pozitivno presenečen, ker hrana ohranja okus in svežino za kakršno se je v drugih postopkih priprave potrebno precej bolj potruditi. Predvsem pa je časovno veliko lažje planirati pripravo rednih obrokov, kar je dandanes precejšnja težava.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

02/09/2015

Slovenija

Slovenija

Izdelek je odličen in vsestransko uporaben.

Multicooker je izdelek, ki ga lahko uporabljajo tako začetniki, kot profesionalni kuharji, saj ponuja ogromno možnosti. Primeren je tudi za otroke, kot tudi za tiste, ki se kuhanja šele učijo, saj so priloženi recepti skozi katere se lahko začetnik uči posameznih korakov. Tisti, ki kuhamo že dlje časa, pa ga lahko po svoje uporabljamo in testiramo ter smo vedno znova pozitivno presenečeni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Večnamenski kuhalnik

28/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Kupila sam Vas proizvodima,kćeri na poklon pod bor, ali se odmah pokvario i završio na servisu.Popravljen je u garanciji i sada sam prezadovoljna. Svima mojim prijateljima sam ga preporučila. sad si još korak kupiti sebi 2 kom, jedan za vikendicu i jedan sebi u stN

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

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