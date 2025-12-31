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  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
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  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
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  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
  • Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.

Novo

Philips serije 3000Večnamenski kuhalnik

HD2823/80

Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov, Philipsov večnamenski kuhalnik zagotavlja resnično samodejno sprostitev tlaka za varno, enostavno kuhanje brez potrebe po ročnem obračanju ventila za paro ter tehnologijo DualPulse, ki ustvarja natančno krivuljo kuhanja z izmenjevanjem visokega in nizkega tlaka za globlje in bogatejše okuse. 35 naprednih prednastavljenih programov z 8 l prostornine za resnično enostavno kuhanje.
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35 v 1 večnamensko kuhanje z dotikom gumba

Okusni obroki. Brez nadzora. Velika prostornina.

  • Varnejše, hitrejše kuhanje brez nadzora

  • 35 prednastavljenih programov za neskončno raznolikost z manj truda

  • Zadrži dodatne okuse za bogatejše rezultate

  • 8 l prostornine, popolno za druženja in vsakodnevne obroke

Resnično samodejno sproščanje tlaka, brez ročnih korakov

Resnično samodejno sproščanje tlaka, brez ročnih korakov

Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov* ni potrebno ročno obračanje ventila ali pritiskanje gumba. Para se sprošča samodejno ob koncu kuhanja pod tlakom – resnično brezskrbno kuhanje od začetka do konca.

Rezultati na višji ravni s tehnologijo DualPulse Pressure

Rezultati na višji ravni s tehnologijo DualPulse Pressure

Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov*, ki vzdržujejo stalen tlak, naša nova tehnologija izmenjuje visok in nizek tlak ter ustvarja natančno krivuljo kuhanja, ki ohrani okus. Do 13 % bolj sočno** in 28 % bolj nežno** meso.

35 v 1 prednastavljeno kuhanje na dosegu roke

35 v 1 prednastavljeno kuhanje na dosegu roke

35 prednastavljenih programov – od govedine, jagnjetine, piščanca in race do zelenjave, morskih sadežev, fižola, juhe, riža in še več – z namenskimi načini kuhanja od kuhanja pod tlakom, dušenja, peke, počasnega kuhanja, sotiranja, kuhanja na pari, marmelade, jogurta do segrevanja. Ročne nastavitve omogočajo prilagajanje časa kuhanja, temperature in ravni tlaka, dve bližnjici pa shranita vaše priljubljene nastavitve.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Primerjava z modeli HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Preizkus z WBSF in izgubo vlage v svinjini in piščančjem mesu v primerjavi s kuhanjem na štedilniku.

  3. Na podlagi internih laboratorijskih meritev s Philips večnamenskimi kuhalniki. Časi kuhanja merjeni za juho iz rdečega fižola ali govedino (od segrevanja do sprostitve vseh tlakov) v primerjavi s kuhalniki na štedilniku, do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.