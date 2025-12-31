Na podlagi internih laboratorijskih meritev s Philips večnamenskimi kuhalniki. Časi kuhanja merjeni za juho iz rdečega fižola ali govedino (od segrevanja do sprostitve vseh tlakov) v primerjavi s kuhalniki na štedilniku, do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.