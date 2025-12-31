2 leti garancije
Novo
HD2823/80
Varnejše, hitrejše kuhanje brez nadzora
35 prednastavljenih programov za neskončno raznolikost z manj truda
Zadrži dodatne okuse za bogatejše rezultate
8 l prostornine, popolno za druženja in vsakodnevne obroke
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov* ni potrebno ročno obračanje ventila ali pritiskanje gumba. Para se sprošča samodejno ob koncu kuhanja pod tlakom – resnično brezskrbno kuhanje od začetka do konca.
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov*, ki vzdržujejo stalen tlak, naša nova tehnologija izmenjuje visok in nizek tlak ter ustvarja natančno krivuljo kuhanja, ki ohrani okus. Do 13 % bolj sočno** in 28 % bolj nežno** meso.
35 prednastavljenih programov – od govedine, jagnjetine, piščanca in race do zelenjave, morskih sadežev, fižola, juhe, riža in še več – z namenskimi načini kuhanja od kuhanja pod tlakom, dušenja, peke, počasnega kuhanja, sotiranja, kuhanja na pari, marmelade, jogurta do segrevanja. Ročne nastavitve omogočajo prilagajanje časa kuhanja, temperature in ravni tlaka, dve bližnjici pa shranita vaše priljubljene nastavitve.
Ocene
Primerjava z modeli HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Preizkus z WBSF in izgubo vlage v svinjini in piščančjem mesu v primerjavi s kuhanjem na štedilniku.
Na podlagi internih laboratorijskih meritev s Philips večnamenskimi kuhalniki. Časi kuhanja merjeni za juho iz rdečega fižola ali govedino (od segrevanja do sprostitve vseh tlakov) v primerjavi s kuhalniki na štedilniku, do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.