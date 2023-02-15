2 leti garancije
Popolnoma kovinski
Možnost pogrevanja žemljic za pogrevanje sendvičev in rogljičkov
Zelo široke reže z 8 stopnjami zapečenosti
Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.
4.8
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anndr
15/02/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал