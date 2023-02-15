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  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan

Viva CollectionOpekač – 2 rezini, široka reža, kovinsko

HD2650/90

4.8
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan
Popolnoma kovinski opekač z izjemno široko samocentrirno režo za enakomerno popečenost, ne glede na debelino rezine. Z različnimi izbirami zapečenosti in vgrajenim nosilcem za žemljice lahko uživate v popolnoma hrustljavem popečenem kruhku, toplem pecivu, zvitkih in žemljicah.
Poglej vse prednosti

Široka reža za debele ali tanke, sveže ali zamrznjene rezine

Popolno hrustljav popečen kruh, ročno ali predhodno narezan

  • Popolnoma kovinski

  • Možnost pogrevanja žemljic za pogrevanje sendvičev in rogljičkov

  • Zelo široke reže z 8 stopnjami zapečenosti

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Preverjen kupec

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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