2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Popolnoma kovinski
Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.
5.0
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LLibor
04/07/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Topinkovač
Široký otvor pro tousty a vysoké vysunutí opečeného toustu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/30 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/30 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov
Romeo89
26/10/2021
Україна
СУПЕР
Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.
Prednosti
Якісний підігрів, металевий корпус
Slabosti
Відспилезахисної кришкитність
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер
07/10/2021
Україна
Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани
Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер