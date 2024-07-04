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  • Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan
  • Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOpekač

HD2650/80

5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan
Popolnoma kovinski opekač z izjemno široko samocentrirno režo za enakomerno popečenost, ne glede na debelino rezine. Z različnimi izbirami zapečenosti in vgrajenim nosilcem za žemljice lahko uživate v popolnoma hrustljavem popečenem kruhku, toplem pecivu, zvitkih in žemljicah.
Poglej vse prednosti

Široka reža je primerna za debele ali tanke, sveže ali zamrznjene rezine

Popolno hrustljav opečen kruh, ročno ali predhodno narezan

  • Popolnoma kovinski

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

04/07/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Topinkovač

Široký otvor pro tousty a vysoké vysunutí opečeného toustu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/30 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/30 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Prednosti

Якісний підігрів, металевий корпус

Slabosti

Відспилезахисної кришкитність

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2650/80 Тостер

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