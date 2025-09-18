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  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino

Viva CollectionOpekač

HD2638/11

4.8

| (40) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino

10 % širši reži* in samonastavljivi nosilci tanke ali na roko narezane debele rezine vedno držijo na mestu v idealnem sredinskem položaju, zato so vedno enakomerno zapečene.

Poglej vse prednosti

V zelo široki reži lahko vstavite debele ali tanke rezine

Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino

  • Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic

  • Vgrajen aparat za pogrevanje žemljic

  • Kovina

  • Končni pokrov

Zelo široka reža je primerna za debele ali tanke, sveže ali zamrznjene rezine.

Zelo široka reža je primerna za debele ali tanke, sveže ali zamrznjene rezine.

Mehanizem za samodejno centriranje popolnoma poravna vsako rezino za enakomerno popečenost, ne glede na debelino.

7 nastavljivih stopenj regulatorja zapečenosti

Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.

Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic, rogljičkov in peciva

Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic, rogljičkov in peciva

Vgrajen nosilec za enostavno pogrevanje žemljic, rogljičkov in peciva.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.8

od 5

40

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

18/09/2025

România

România

Preverjen kupec

Produsul este foarte bun.

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Produsul este foarte bun și arata foarte bine estetic.

Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90

Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90

10/06/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Szuper és nagyon mutatós

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Akciósan sikerült megvásárolni, a vastag és a vékony szeletek sem okoznak gondot, mind egyformán pirul meg. A kinézete is nagyon mutatós, és a tetejére a műanyag betét is praktikus, mert ha nincs használatban, akkor rá lehet tenni és nem megy bele semmilyen szennyeződés.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító

09/06/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

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Omejitve odgovornosti

  1. 10 % širša reža v primerjavi s predhodnim modelom (HD2630)