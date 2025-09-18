2 leti garancije
Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
10 % širši reži* in samonastavljivi nosilci tanke ali na roko narezane debele rezine vedno držijo na mestu v idealnem sredinskem položaju, zato so vedno enakomerno zapečene.
Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic
Vgrajen aparat za pogrevanje žemljic
Kovina
Končni pokrov
Mehanizem za samodejno centriranje popolnoma poravna vsako rezino za enakomerno popečenost, ne glede na debelino.
Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.
Vgrajen nosilec za enostavno pogrevanje žemljic, rogljičkov in peciva.
4.8
od 5
40
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Leutu
18/09/2025
România
Preverjen kupec
Produsul este foarte bun.
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Produsul este foarte bun și arata foarte bine estetic.
Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90
Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90
Isti79
10/06/2025
Magyarország
Preverjen kupec
Szuper és nagyon mutatós
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Akciósan sikerült megvásárolni, a vastag és a vékony szeletek sem okoznak gondot, mind egyformán pirul meg. A kinézete is nagyon mutatós, és a tetejére a műanyag betét is praktikus, mert ha nincs használatban, akkor rá lehet tenni és nem megy bele semmilyen szennyeződés.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító
M@rta9625
09/06/2025
Polska
Preverjen kupec
Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
10 % širša reža v primerjavi s predhodnim modelom (HD2630)