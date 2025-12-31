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Novo
HD2633/80
Varnejše, hitrejše kuhanje brez napora
35 prednastavljenih programov za neskončno raznolikost in manj truda
Zadrži dodatni okus za bogatejše rezultate
Prostornina 6 l, popolna za vsakodnevne obroke
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov* ni potrebno ročno obračanje ventila ali pritiskanje gumbov. Para se sprošča samodejno ob koncu kuhanja pod tlakom – resnično brezskrbno kuhanje od začetka do konca.
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov*, ki vzdržujejo stalen tlak, naša nova tehnologija izmenjuje visok in nizek tlak za ustvarjanje natančne krivulje kuhanja, ki zadrži okus. Do 13 % bolj sočno** in 28 % bolj mehko** meso.
35 prednastavljenih programov – od govedine, jagnjetine, piščanca in race do zelenjave, morskih sadežev, fižola, juhe, riža in več – z namenskimi načini kuhanja od kuhanja pod tlakom, dušenja, peke, počasnega kuhanja, sotiranja, kuhanja na pari, marmelade, jogurta do ponovnega segrevanja. Ročne nastavitve omogočajo prilagajanje časa kuhanja, temperature in ravni tlaka, dve bližnjici pa shranita vaše priljubljene nastavitve.
Ocene
Primerjava z modeli HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test z WBSF in izgubo vlage v svinjini in piščancu v primerjavi s kuhanjem na štedilniku.
Na podlagi internih laboratorijskih meritev z večnamenskimi kuhalniki Philips. Časi kuhanja so bili izmerjeni za juho iz rdečega fižola ali govedine (od segrevanja do sprostitve vseh pritiskov) v primerjavi s kuhalniki na štedilniku do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.