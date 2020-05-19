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Izdelek ni več na voljo
2 reži
3 funkcije
Črno-srebrna
Široka reža, pogrevanje žemljic
Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh zatakne v njem.
Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
finchcz
19/05/2020
Česká republika
Skvely topinkovac
Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Prednosti
ціна, якість, надійність
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/40 Toaster
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Toaster
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Toaster