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  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku
  • Uživajte v odličnem popečenem kruhku

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOpekač

HD2630/20

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v odličnem popečenem kruhku
Opekač Philips HD2630/20 ima široke in globoke reže ter funkcijo za postavitev na sredino za enakomerno zlatorjavo zapečenost popečenih kruhkov, debelih ali tankih. Opremljen je z integriranim nosilcem za pogrevanje žemljic, drsnim pladnjem za drobtine ter gumboma za odmrzovanje in pogrevanje z enim dotikom.
Poglej vse prednosti

Opekač za vedno zlatorjavo zapečen kruh

Uživajte v odličnem popečenem kruhku

  • 2 reži

  • 3 funkcije

  • Črno-srebrna

  • Široka reža, pogrevanje žemljic

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh zatakne v njem.

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvely topinkovac

Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Prednosti

ціна, якість, надійність

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/40 Toaster

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Toaster

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2630/20 Toaster

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