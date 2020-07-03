2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Kovinski z 2 režama
2 funkciji
Brušena kovina
Široka reža
Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.
Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh zatakne v njem.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
fenato
03/07/2020
България
Отличен
Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/20 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/20 Тостер
Дими
30/05/2017
България
Preverjen kupec
Доволен съм
Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/20 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/20 Тостер
mimincetod93
29/08/2019
България
Лесен и удобен за употреба!
Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/20 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/20 Тостер