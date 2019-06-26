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Izdelek ni več na voljo
Kovinski z 2 režama
2 funkciji
Brušena kovina v bordo rdeči barvi
Široka reža
Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/00 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2628/00 Тостер