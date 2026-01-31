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HD2618/00
Za popolne opečene kruhke
Z gladkimi, privlačnimi linijami in kar 1200 W moči je opekač ne samo hiter, temveč tudi izjemen. Digitalno upravljanje vam zagotavlja popoln nadzor, zato bo prav vsak popečen kruhek okusen – enakomerno hrustljav in zlatorjavo zapečen.
Dolge reže
4-funkcijski digitalni LCD
LCD-zaslon z digitalnim časovnikom.
Nastavitev za enostransko peko za okrogle žemljice in francoske štručke.
Izdelano iz anodiziranega aluminija za optimalno uporabo: odporno proti rjavenju, praskam in prstnim odtisom.
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