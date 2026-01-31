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Vse serije

  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke
  • Za popolne opečene kruhke

Izdelek ni več na voljo

Aluminium CollectionOpekač

HD2618/00

Za popolne opečene kruhke

Z gladkimi, privlačnimi linijami in kar 1200 W moči je opekač ne samo hiter, temveč tudi izjemen. Digitalno upravljanje vam zagotavlja popoln nadzor, zato bo prav vsak popečen kruhek okusen – enakomerno hrustljav in zlatorjavo zapečen.

Poglej vse prednosti

Digitalno upravljanje za najokusnejše opečene kruhke!

Za popolne opečene kruhke

  • Dolge reže

  • 4-funkcijski digitalni LCD

LCD-zaslon z digitalnim časovnikom

LCD-zaslon z digitalnim časovnikom

LCD-zaslon z digitalnim časovnikom.

Nastavitev za enostransko peko

Nastavitev za enostransko peko

Nastavitev za enostransko peko za okrogle žemljice in francoske štručke.

Ohišje iz anodiziranega aluminija

Ohišje iz anodiziranega aluminija

Izdelano iz anodiziranega aluminija za optimalno uporabo: odporno proti rjavenju, praskam in prstnim odtisom.

Tehnične specifikacije

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