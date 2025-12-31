2 leti garancije
Novo
HD2616/70
Varnejše, hitrejše kuhanje brez napora
13 prednastavitev za več raznolikosti in manj truda
Zadrži dodatne okuse za bogatejše rezultate
Prostornina 6 l, popolna za vsakodnevne obroke
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov* ni potrebno ročno obračanje ventila ali pritiskanje gumbov. Para se sprošča samodejno ob koncu kuhanja pod tlakom – resnično brezskrbno kuhanje od začetka do konca.
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov*, ki vzdržujejo stalen tlak, naša nova tehnologija izmenjuje visok in nizek tlak ter ustvarja natančno krivuljo kuhanja, ki ohranja okus. Do 13 % bolj sočno** in 28 % bolj nežno** meso.
13 prednastavljenih programov – od govedine, jagnjetine, piščanca in race do juhe, riža in kaše – z namenskimi načini kuhanja od kuhanja pod tlakom, kuhanja na pari, peke, počasnega kuhanja, praženja do segrevanja. Ročna nastavitev omogoča prilagajanje vaših kuharskih želja.
Ocene
Primerjava z modeloma HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test z WBSF in izgubo vlage v svinjini in piščancu v primerjavi s kuhanjem na štedilniku.
Na podlagi internih laboratorijskih meritev z večnamenskimi kuhalniki Philips. Časi kuhanja so bili izmerjeni za juho iz rdečega fižola ali govedine (od segrevanja do sprostitve vseh pritiskov) v primerjavi s kuhanjem na štedilniku do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.