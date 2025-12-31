IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.
  • Okusni obroki. Brez nadzora.

Novo

Philips serije 3000Večnamenski kuhalnik

HD2616/70

Okusni obroki. Brez nadzora.
Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov, Philipsov večnamenski kuhalnik zagotavlja resnično samodejno sprostitev tlaka za varno in enostavno kuhanje brez ročnega obračanja parnega ventila ter tehnologijo DualPulse, ki ustvarja natančno krivuljo kuhanja z izmenjavanjem visokega in nizkega pritiska za globlje in bogatejše okuse.
Poglej vse prednosti

13 v 1 večnamensko kuhanje z dotikom gumba

Okusni obroki. Brez nadzora.

  • Varnejše, hitrejše kuhanje brez napora

  • 13 prednastavitev za več raznolikosti in manj truda

  • Zadrži dodatne okuse za bogatejše rezultate

  • Prostornina 6 l, popolna za vsakodnevne obroke

Resnično samodejno sproščanje tlaka, brez ročnih korakov

Resnično samodejno sproščanje tlaka, brez ročnih korakov

Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov* ni potrebno ročno obračanje ventila ali pritiskanje gumbov. Para se sprošča samodejno ob koncu kuhanja pod tlakom – resnično brezskrbno kuhanje od začetka do konca.

Rezultati na višji ravni s tehnologijo DualPulse Pressure

Rezultati na višji ravni s tehnologijo DualPulse Pressure

Za razliko od tradicionalnih večnamenskih kuhalnikov*, ki vzdržujejo stalen tlak, naša nova tehnologija izmenjuje visok in nizek tlak ter ustvarja natančno krivuljo kuhanja, ki ohranja okus. Do 13 % bolj sočno** in 28 % bolj nežno** meso.

13 v 1 prednastavitev kuhanja na dosegu roke

13 v 1 prednastavitev kuhanja na dosegu roke

13 prednastavljenih programov – od govedine, jagnjetine, piščanca in race do juhe, riža in kaše – z namenskimi načini kuhanja od kuhanja pod tlakom, kuhanja na pari, peke, počasnega kuhanja, praženja do segrevanja. Ročna nastavitev omogoča prilagajanje vaših kuharskih želja.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Primerjava z modeloma HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test z WBSF in izgubo vlage v svinjini in piščancu v primerjavi s kuhanjem na štedilniku.

  3. Na podlagi internih laboratorijskih meritev z večnamenskimi kuhalniki Philips. Časi kuhanja so bili izmerjeni za juho iz rdečega fižola ali govedine (od segrevanja do sprostitve vseh pritiskov) v primerjavi s kuhanjem na štedilniku do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.