Na podlagi internih laboratorijskih meritev z večnamenskimi kuhalniki Philips. Časi kuhanja so bili izmerjeni za juho iz rdečega fižola ali govedine (od segrevanja do sprostitve vseh pritiskov) v primerjavi s kuhanjem na štedilniku do dobro kuhanega in mehkega rezultata. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.