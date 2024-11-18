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  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh

Daily CollectionOpekač

HD2582/00

4.9
| (103) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
Kompaktni opekač ima 8 nastavitev in 2 veliki nastavljivi reži, da bo kruh, ne glede na vrsto, enakomerno opečen. Na vgrajenem nosilcu za pogrevanje žemljic lahko enostavno pogrejete najljubše žemljice, pecivo in zvitke.
Poglej vse prednosti

Z 8 nastavitvami in vgrajenim nosilcem za pogrevanje žemljic

Vsak dan zlatorjavo popečen kruh

  • 8 nastavitev

  • Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic

  • Kompaktna zasnova

  • Protiprašni pokrov

8 nastavitev popečenosti glede na okus

8 nastavitev popečenosti glede na okus

Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo popečenosti glede na okus in pripravite kruh, kot si ga želite.

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.

Vgrajen nosilec za pogrevanje zvitkov, peciva in žemljic

Vgrajen nosilec za pogrevanje zvitkov, peciva in žemljic

Vgrajen nosilec za žemljice za enostavno pogrevanje najljubših žemljic, peciva in zvitkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

103

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

18/11/2024

Slovenija

Slovenija

Za popolne toaste!

Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top!

Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Prednosti

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

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