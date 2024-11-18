2 leti garancije
8 nastavitev
Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic
Kompaktna zasnova
Protiprašni pokrov
Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo popečenosti glede na okus in pripravite kruh, kot si ga želite.
2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.
Vgrajen nosilec za žemljice za enostavno pogrevanje najljubših žemljic, peciva in zvitkov.
4.9
od 5
103
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
majkaa
18/11/2024
Slovenija
Za popolne toaste!
Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Top!
Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Prednosti
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač