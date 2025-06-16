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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2519/60
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2519/60

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač

HD2519/60

4.9

| (35) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vsak dan zlatorjavo popečen kruh

Kompaktni opekač ima 8 nastavitev in 2 veliki nastavljivi reži, da bo kruh, ne glede na vrsto, enakomerno opečen. Na vgrajenem nosilcu za pogrevanje žemljic lahko enostavno pogrejete najljubše žemljice, pecivo in zvitke.

Poglej vse prednosti

Z 8 nastavitvami in vgrajenim nosilcem za pogrevanje žemljic

Vsak dan zlatorjavo popečen kruh

  • 8 nastavitev

  • Kompaktna zasnova

  • Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.

8 nastavitev popečenosti glede na okus

8 nastavitev popečenosti glede na okus

Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo popečenosti glede na okus in pripravite kruh, kot si ga želite.

Visok dvig za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Visok dvig za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Funkcija visokega dviga za enostavno odstranjevanje manjših kosov kruha.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

35

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/06/2025

România

România

Preverjen kupec

Recomand cu incredere

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Foarte bun aparatul, folosit de 1 an regulat, își face treaba

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal

01/03/2024

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Pont ezt kerestük!

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Remek termék csak ajánlani tudom. Szépen, egyenletesen pirít. Nagyon szeretjük, napi használatban van.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Kenyérpirító – 2 szeletes, széles rekesszel, fém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Kenyérpirító – 2 szeletes, széles rekesszel, fém

24/11/2023

România

România

Un an fara probleme - Nota 10/10

Il folosim de circa 3-4 ori pe zi cel putin, 7 din 7 zile pe saptamana. Deci se poate concluziona ca il folosim foarte mult. A trecut deja un an de la achizitie si merge perfect. Recomand.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal

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