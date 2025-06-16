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Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
Kompaktni opekač ima 8 nastavitev in 2 veliki nastavljivi reži, da bo kruh, ne glede na vrsto, enakomerno opečen. Na vgrajenem nosilcu za pogrevanje žemljic lahko enostavno pogrejete najljubše žemljice, pecivo in zvitke.
8 nastavitev
Kompaktna zasnova
Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic
2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.
Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo popečenosti glede na okus in pripravite kruh, kot si ga želite.
Funkcija visokega dviga za enostavno odstranjevanje manjših kosov kruha.
4.9
od 5
35
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Emanuel12281990
16/06/2025
România
Preverjen kupec
Recomand cu incredere
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Foarte bun aparatul, folosit de 1 an regulat, își face treaba
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal
Pepe76
01/03/2024
Magyarország
Preverjen kupec
Pont ezt kerestük!
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Remek termék csak ajánlani tudom. Szépen, egyenletesen pirít. Nagyon szeretjük, napi használatban van.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Kenyérpirító – 2 szeletes, széles rekesszel, fém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Kenyérpirító – 2 szeletes, széles rekesszel, fém
Prajitorul fericit
24/11/2023
România
Un an fara probleme - Nota 10/10
Il folosim de circa 3-4 ori pe zi cel putin, 7 din 7 zile pe saptamana. Deci se poate concluziona ca il folosim foarte mult. A trecut deja un an de la achizitie si merge perfect. Recomand.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Prăjitor de pâine - 2 felii, fantă lată, Metal