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  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan zlatorjavo popečen kruh

Daily CollectionOpekač – 2 rezini, široka reža, kovinsko

HD2516/90

5
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
Kompaktni opekač ima 8 nastavitev in 2 veliki nastavljivi reži, da bo kruh, ne glede na vrsto, enakomerno opečen. Na vgrajenem nosilcu za pogrevanje žemljic lahko enostavno pogrejete najljubše žemljice, pecivo in zvitke.
Poglej vse prednosti

Z 8 nastavitvami in vgrajenim nosilcem za pogrevanje žemljic

Vsak dan zlatorjavo popečen kruh

  • 8 nastavitev

  • Kompaktna zasnova

  • Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic

8 nastavitev popečenosti glede na okus

8 nastavitev popečenosti glede na okus

Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo popečenosti glede na okus in pripravite kruh, kot si ga želite.

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.

Vgrajen nosilec za pogrevanje zvitkov, peciva in žemljic

Vgrajen nosilec za žemljice za enostavno pogrevanje najljubših žemljic, peciva in zvitkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

21

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za brzinski doručak

koristim ga svako jutro za brz i zdravi doručak. Vrlo sam zadovoljna ovim tosterom jer do sada mi još do sada nije ništa izgorilo, a inače je to kod mene bilo vrlo često. Super je za brzi doručak kad se klinci spremaju za školu ili prije posla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal

25/03/2024

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Hriankovač je super

Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.

Prednosti

Všetko OK.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

26/02/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Skvelý produkt

Produkt funguje veľmi dobre. Jednoduché ovládanie. Rýchle čistenie

Slabosti

Žiadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

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