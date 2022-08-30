2 leti garancije
8 nastavitev
Kompaktna zasnova
Vgrajen nosilec za pogrevanje žemljic
Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo popečenosti glede na okus in pripravite kruh, kot si ga želite.
2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.
Vgrajen nosilec za žemljice za enostavno pogrevanje najljubših žemljic, peciva in zvitkov.
5.0
od 5
21
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Odličan za brzinski doručak
koristim ga svako jutro za brz i zdravi doručak. Vrlo sam zadovoljna ovim tosterom jer do sada mi još do sada nije ništa izgorilo, a inače je to kod mene bilo vrlo često. Super je za brzi doručak kad se klinci spremaju za školu ili prije posla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal
Biris17
25/03/2024
Slovensko
Preverjen kupec
Hriankovač je super
Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.
Prednosti
Všetko OK.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Víchor
26/02/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Skvelý produkt
Produkt funguje veľmi dobre. Jednoduché ovládanie. Rýchle čistenie
Slabosti
Žiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový