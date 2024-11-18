IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
  • Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.

Serija 3000Opekač Philips

HD2511/70

4.9
| (103) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.
Zlati, hrustljavi popečeni kruhki in toplo pecivo, kot vam je všeč, z 8 nastavitvami za popečene kruhke in priročnim nosilcem za pogrevanje žemljic. Preprosta in elegantna priprava z opekačem Philips serije 3000. Prefinjena zasnova v vsak dom prinaša subtilno sodoben slog.
Poglej vse prednosti

Žemljice in pecivo, vedno popečeno na vaš način.

Uživajte v popečenih kruhkih. Vsak dan v stilu.

  • Raziščite komplet za zajtrk serije 3000

  • Različne vrste kruha po vašem okusu

  • Prefinjena zasnova za vsako kuhinjo

Na voljo je celoten komplet za zajtrk z grelnikom vode in kavnim aparatom

Na voljo je celoten komplet za zajtrk z grelnikom vode in kavnim aparatom

Raziščite celotni komplet za zajtrk serije 3000 z ujemajočim se grelnikom vode in kavnim aparatom. Oblikovan za začetek dneva v vašem slogu.

Okusni popečeni kruhki po vašem okusu z 8 nastavitvami popečenosti

Okusni popečeni kruhki po vašem okusu z 8 nastavitvami popečenosti

Uživajte v popolnih popečenih kruhkih po svojem okusu z 8 različnimi nastavitvami. Prilagodite jih vsaki vrsti kruha, od debelih do tankih rezin, rahlo popečenih ali zlato rjavo hrustljavih.

Enakomerno popečen kruh v 2 velikih odprtinah s samodejno postavitvijo na sredino

Enakomerno popečen kruh v 2 velikih odprtinah s samodejno postavitvijo na sredino

Izboljšajte svoj zajtrk z več vrstami kruha, ne le s popečenimi kruhki. 2 veliki prilagodljivi odprtini za kruh različnih velikosti in vrst. Mehanizem opekača samodejno poravna kruh na sredini, kar pri vseh debelinah rezin zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

103

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

18/11/2024

Slovenija

Slovenija

Za popolne toaste!

Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top!

Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Prednosti

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki