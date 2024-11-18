2 leti garancije
Raziščite celoten komplet za zajtrk serije 3000
Različne vrste kruha po vašem okusu
Prefinjena zasnova za vsako kuhinjo
Raziščite celotni komplet za zajtrk serije 3000 z ujemajočim se grelnikom vode in kavnim aparatom. Oblikovan za začetek dneva v vašem slogu.
Uživajte v popolnih popečenih kruhkih po svojem okusu z 8 različnimi nastavitvami. Prilagodite jih vsaki vrsti kruha, od debelih do tankih rezin, rahlo popečenih ali zlato rjavo hrustljavih.
Izboljšajte svoj zajtrk z več vrstami kruha, ne le s popečenimi kruhki. 2 veliki prilagodljivi odprtini za kruh različnih velikosti in vrst. Mehanizem opekača samodejno poravna kruh na sredini, kar pri vseh debelinah rezin zagotavlja enakomerno popečenost na obeh straneh.
4.9
od 5
103
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
majkaa
18/11/2024
Slovenija
Za popolne toaste!
Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Top!
Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2582/00 Toster
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Prednosti
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač