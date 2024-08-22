HD2510/90
Hrustljav toast vsak dan
Opecite katerokoli vrsto kruha povsem po svojem okusu z opekačem Philips Essentials Collection serije 1000. Od rahlo do zlatorjavo zapečenih rezin – izbirate lahko med 6 nastavitvami popečenosti.
Trpežno, varno in učinkovito opekanje
Pametna in priročna zasnova
Odkrijte celoten komplet za zajtrk
Komplet za zajtrk, zasnovan za tisto, kar je resnično pomembno. Odkrijte popoln komplet z ujemajočim se filtrskim kavnim aparatom in grelnikom vode.
Šest nastavitev za popekanje različnih vrst kruha brez tveganja, da bi ga zažgali. Prilagodite nastavitev popečenosti za pripravo toasta povsem po svojem okusu.
Uživajte v vsestranskosti z dvema širokima režama za različne vrste rezin – od kruha do okroglih žemljic in drugega krušnega peciva.
5.0
od 5
1
Ocena
Birsan
22/08/2024
România
Foarte delicat si eficient
A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.
Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000
Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000