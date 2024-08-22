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Essentials CollectionOpekač Philips serije 1000

HD2510/90

5

| (1) Ocena

Hrustljav toast vsak dan

Opecite katerokoli vrsto kruha povsem po svojem okusu z opekačem Philips Essentials Collection serije 1000. Od rahlo do zlatorjavo zapečenih rezin – izbirate lahko med 6 nastavitvami popečenosti.

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6 nastavitev popečenosti za opekanje po vašem okusu

Hrustljav toast vsak dan

  • Trpežno, varno in učinkovito opekanje

  • Pametna in priročna zasnova

  • Odkrijte celoten komplet za zajtrk

Odkrijte celoten komplet za zajtrk

Odkrijte celoten komplet za zajtrk

Komplet za zajtrk, zasnovan za tisto, kar je resnično pomembno. Odkrijte popoln komplet z ujemajočim se filtrskim kavnim aparatom in grelnikom vode.

6 nastavitev popečenosti za toast povsem po vašem okusu

6 nastavitev popečenosti za toast povsem po vašem okusu

Šest nastavitev za popekanje različnih vrst kruha brez tveganja, da bi ga zažgali. Prilagodite nastavitev popečenosti za pripravo toasta povsem po svojem okusu.

2 veliki reži za različne velikosti kruha

2 veliki reži za različne velikosti kruha

Uživajte v vsestranskosti z dvema širokima režama za različne vrste rezin – od kruha do okroglih žemljic in drugega krušnega peciva.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

22/08/2024

România

România

Foarte delicat si eficient

A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.

Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

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