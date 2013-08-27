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Izdelek ni več na voljo
700 W
Na veliki plošči lahko položite vse vrste sendvičev.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Krdcha
27/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné zpracování.
Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2386/20 Gril Panini
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD2386/20 Gril Panini