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  • Hitra priprava sendvičev
  • Hitra priprava sendvičev
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  • Hitra priprava sendvičev

Izdelek ni več na voljo

Žar za sendviče

HD2386/20

4
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Hitra priprava sendvičev
Z zmogljivim visokotemperaturnim žarom za sendviče Philips s ploščama Cut & Seal lahko hitro pripravite okusne sendviče. Z možnostjo za shranjevanje v pokončnem položaju in sistemom za navijanje kabla je shranjevanje izredno priročno. Plošči s premazom proti sprijemanju omogočata najenostavnejše čiščenje doslej.
Poglej vse prednosti

Žar za sendviče za hitro pripravo okusnih sendvičev

Hitra priprava sendvičev

  • 700 W

Na veliki plošči lahko položite vse vrste sendvičev

Na veliki plošči lahko položite vse vrste sendvičev

Na veliki plošči lahko položite vse vrste sendvičev.

Visoka temperatura za okusno hrano

Velika moč za hitro segrevanje

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné zpracování.

Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2386/20 Gril Panini

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2386/20 Gril Panini

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