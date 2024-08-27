2 leti garancije
750 W
Pokončno shranjevanje
Stikalo za vklop/izklop in indikatorji
Plošča za sendviče
Pripravite vse svoje najljubše opečene sendviče na trikotnih ploščah za žar
Zaradi hitrega segrevanja se v močnem, 750 W opekaču sendvičev vsi prigrizki popečejo do hrustljavo zlate popolnosti.
Nič več sprijemanja in drgnjenja. Plošči za žar za sendviče s trpežnim premazom proti sprijemanju lahko preprosto obrišete do čistega.
4.9
od 5
16
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mačka24
27/08/2024
Slovenija
Dobri sendviči
Super mi je, ker je kompakten in ker dobro zapeče sendviče.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev
Ante10
05/11/2024
Hrvatska
Odličan toaster!
Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.
Prednosti
Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
mixnito
25/10/2024
Česká republika
dobrý toustovač
Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD2330/90 Toustovač