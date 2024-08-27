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Vse serije

  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
  • Zlato-rjavi sendviči, vsak dan

Serija 3000Opekač sendvičev

HD2331/90

4.9
| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zlato-rjavi sendviči, vsak dan
Z opekačem sendvičev Philips serije 3000 lahko uživate v hrustljavih in popolno popečenih trikotnih sendvičih. Plošči za sendviče s premazom proti sprijemanju grejeta učinkovito za slastne sendviče in preprosto čiščenje.
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Hrustljavi in popolno popečeni trikotni sendviči

Zlato-rjavi sendviči, vsak dan

  • 750 W

  • Pokončno shranjevanje

  • Stikalo za vklop/izklop in indikatorji

  • Plošča za sendviče

Trikotne plošče za žar za vaše najljubše slane prigrizke

Trikotne plošče za žar za vaše najljubše slane prigrizke

Pripravite vse svoje najljubše opečene sendviče na trikotnih ploščah za žar

750 W moči za idealno opečene tople sendviče

750 W moči za idealno opečene tople sendviče

Zaradi hitrega segrevanja se v močnem, 750 W opekaču sendvičev vsi prigrizki popečejo do hrustljavo zlate popolnosti.

Plošči s premazom proti sprijemanju za enostavno čiščenje

Plošči s premazom proti sprijemanju za enostavno čiščenje

Nič več sprijemanja in drgnjenja. Plošči za žar za sendviče s trpežnim premazom proti sprijemanju lahko preprosto obrišete do čistega.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

16

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/08/2024

Slovenija

Slovenija

Dobri sendviči

Super mi je, ker je kompakten in ker dobro zapeče sendviče.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev

05/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan toaster!

Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.

Prednosti

Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

dobrý toustovač

Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD2330/90 Toustovač

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD2330/90 Toustovač

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