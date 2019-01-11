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Novo
Največja svoboda pri oblikovanju
Uživajte v natančnem in zanesljivem striženju z 28 nastavitvami dolžine in samoostrilnimi titanovimi rezili. Ustvarite gladke prehode s pripomočki za natančno in postopno prehajanje ter uživajte v profesionalnem nadzoru kar doma s tem vsestranskim kompletom dodatkov Philips Barber.
Samoostrilna rezila iz titana
28 nastavitve dolžine
Senzor PowerAdapt
Tehnologija Trim and Flow
Ustvarite svoj slog z 28 nastavitvami dolžine v natančnih 1-milimetrskih korakih. Trije nastavljivi glavniki, od 2 mm do 28 mm, vam omogočajo popoln nadzor nad vsako pričesko, medtem ko odstranitev glavnika omogoča natančno striženje na 0,5 mm. Samozavestna in prilagojena nega je zdaj enostavna.
Naša samoostrilna rezila iz titana ostajajo ostra ob vsaki uporabi, kar vam zagotavlja dosledne in zanesljive rezultate. S strižnikom las boste dosegli gladko in enostavno pričesko, ki ohranja vaš slog brez kompromisov.
4-delni komplet brivskih dodatkov vam ponuja vse, kar potrebujete za samozavestno striženje doma. Vključuje škarje, glavnik, brivski plašč in sponke za lase.
4.5
od 5
282
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Koni
11/01/2019
Slovenija
Odlicen in preprost za uporabo
Odlicen striznik, preprost za uporabo z zelo velikim razponom dolzin. Koncno imamo za 3 glave v hisi shranjene zeljene dolzine in ni vec iskanja glavnikov, saj se samo ob pritisku na gumb glavnik sam postavi v zeljeno pozicijo. Postrize hitro in natancno ter ima dobro lego v roki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-21
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
V primerjavi s profesionalnim frizerjem.
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.