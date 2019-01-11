2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Samoostrilna kovinska rezila
60 nastavitev dolžine
120 minut brezžične uporabe/1 uro polnjenja
Do 5-letna garancija
Z upravljalnimi gumbi enostavno izberite in uporabite želeno dolžino, izbirate pa lahko med 60 nastavitvami. Z glavnikom strižete v korakih po 0,2 mm na dolžino med 1 in 7 mm oziroma 1 mm na dolžino med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.
Enakomerno striženje, prilagojeno vašim potrebam. Senzor PowerAdapt samodejno prilagodi moč motorja vaši gostoti las ter tako zagotavlja optimalno moč striženja pri vseh dolžinah las.
4.5
od 5
279
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Koni
11/01/2019
Slovenija
Odlicen in preprost za uporabo
Odlicen striznik, preprost za uporabo z zelo velikim razponom dolzin. Koncno imamo za 3 glave v hisi shranjene zeljene dolzine in ni vec iskanja glavnikov, saj se samo ob pritisku na gumb glavnik sam postavi v zeljeno pozicijo. Postrize hitro in natancno ter ima dobro lego v roki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024