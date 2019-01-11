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  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje
  • Natančno in vsestransko oblikovanje

Novo

Hair ClipperSerija 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Natančno in vsestransko oblikovanje

Izkusite vsestransko in natančne striženje las z 28 nastavitvami dolžine ter samoostrilnimi rezili, ki ostanejo ostra ob vsaki uporabi. Uživajte v natančnih in doslednih rezultatih kar doma.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetovna znamka št. 1 za električne izdelke za osebno nego1

Izkusite izjemno zmogljivost za samozavestno striženje

Natančno in vsestransko oblikovanje

  • Samoostrilna jeklena rezila

  • 28 nastavitve dolžine

  • Senzor PowerAdapt

  • Tehnologija Trim and Flow

28 prilagodljivih dolžin za videz, kot si ga želite

28 prilagodljivih dolžin za videz, kot si ga želite

Ustvarite svoj slog z 28 nastavitvami dolžine v natančnih 1-milimetrskih korakih. Trije nastavljivi glavniki, od 2 mm do 28 mm, vam omogočajo popoln nadzor nad vsako pričesko, medtem ko odstranitev glavnika omogoča natančno striženje na 0,5 mm. Samozavestna in prilagojena nega je zdaj enostavna.

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Zagotovite si popolno striženje z 41-milimetrskimi samoostrilnimi jeklenimi rezili, zasnovanimi za dolgotrajno delovanje

Za enakomerno in preprosto prirezovanje doma

Za enakomerno in preprosto prirezovanje doma

Uživajte v gladkem striženju od začetka do konca. Glavnik Trim and Flow je zasnovan tako, da lasje ostanejo v gibanju in preprečuje mašenje, zaradi česar se vaš strižnik premika brez napora. Omogoča vam stabilen nadzor in doseganje idealnega sloga brez prekinitev.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.5

od 5

282

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odlicen in preprost za uporabo

Odlicen striznik, preprost za uporabo z zelo velikim razponom dolzin. Koncno imamo za 3 glave v hisi shranjene zeljene dolzine in ni vec iskanja glavnikov, saj se samo ob pritisku na gumb glavnik sam postavi v zeljeno pozicijo. Postrize hitro in natancno ter ima dobro lego v roki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan i za početnike!

Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-21

06/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ergonomičan i precizan

Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

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  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 

  1. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.