2 leti garancije
Novo
Natančno in vsestransko oblikovanje
Izkusite vsestransko in natančne striženje las z 28 nastavitvami dolžine ter samoostrilnimi rezili, ki ostanejo ostra ob vsaki uporabi. Uživajte v natančnih in doslednih rezultatih kar doma.
Samoostrilna jeklena rezila
28 nastavitve dolžine
Senzor PowerAdapt
Tehnologija Trim and Flow
Ustvarite svoj slog z 28 nastavitvami dolžine v natančnih 1-milimetrskih korakih. Trije nastavljivi glavniki, od 2 mm do 28 mm, vam omogočajo popoln nadzor nad vsako pričesko, medtem ko odstranitev glavnika omogoča natančno striženje na 0,5 mm. Samozavestna in prilagojena nega je zdaj enostavna.
Zagotovite si popolno striženje z 41-milimetrskimi samoostrilnimi jeklenimi rezili, zasnovanimi za dolgotrajno delovanje
Uživajte v gladkem striženju od začetka do konca. Glavnik Trim and Flow je zasnovan tako, da lasje ostanejo v gibanju in preprečuje mašenje, zaradi česar se vaš strižnik premika brez napora. Omogoča vam stabilen nadzor in doseganje idealnega sloga brez prekinitev.
4.5
od 5
282
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Koni
11/01/2019
Slovenija
Odlicen in preprost za uporabo
Odlicen striznik, preprost za uporabo z zelo velikim razponom dolzin. Koncno imamo za 3 glave v hisi shranjene zeljene dolzine in ni vec iskanja glavnikov, saj se samo ob pritisku na gumb glavnik sam postavi v zeljeno pozicijo. Postrize hitro in natancno ter ima dobro lego v roki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Brezžični strižnik
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-21
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
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