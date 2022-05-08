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Novo
Vsestransko striženje za družino
Z strižnikom las Philips 5000 si lahko sami ali svojim najdražjim zagotovite natančno striženje. Ostrina rezil zagotavlja gladke in enakomerne rezultate, zmogljivo brezžično delovanje pa vam omogoča udobno in samozavestno striženje.
Samoostrilna jeklena rezila
10 nastavitve dolžine
Senzor PowerAdapt
Tehnologija Trim and Flow
Z 10 nastavitvami dolžine v korakih po 3 mm vam ta strižnik las omogoča popoln nadzor nad striženjem. Nastavljiv glavnik omogoča striženje od 3 mm do 24 mm, če pa glavnik odstranite, pa dosežete čisto zaključno dolžino 0,5 mm. Zanesljivo in enostavno prirezovanje.
Naša 41-milimetrska samoostrilna rezila ohranjajo dolgotrajno ostrino in gladko režejo lase, kar zagotavlja vedno enakomeren in uravnotežen rezultat.
Uživajte v gladkem striženju od začetka do konca. Glavnik Trim and Flow je zasnovan tako, da lasje ostanejo v gibanju in preprečuje mašenje, zaradi česar se vaš strižnik premika brez napora. Omogoča vam stabilen nadzor in doseganje idealnega sloga brez prekinitev.
4.5
od 5
716
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
siki1970
08/05/2022
Slovenija
odlično
super izdelek dela odlično striže ostro rezilo in je natančen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper
Date of Use 2022-04-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper
Date of Use 2022-04-08
mape1
14/02/2021
Slovenija
Zaposleni pri Philipsu
izdelek ok
[Employee of philipsglobal] malo je predolg drugače vse vredu. nastavek je preveč zaprt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik
Date of Use 2019-02-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik
Date of Use 2019-02-14
Magnusvox
30/12/2020
Slovenija
Odličen
Dobre izkušnje z Philips strižnikom že 20 let. NE akumulatorski!
Prednosti
Striže gladko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
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