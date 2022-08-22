2 leti garancije
Trim-n-Flow
28 nastavitev dolžine (0,5–28 mm)
90 min. brezžič. uporabe/1 ura polnj.
100-odstotno pralen
Do 5-letna garancija
Za enakomeren rezultat pri vseh gostotah las. Z vklopom turbo hitrosti povečate hitrost motorja, da lahko z manj napora strižete tudi gostejše ali debelejše lase.
Popoln za vse dolžine las. Strižniku Philips sta priložena 2 nastavljiva glavnika in dodatni 2-milimetrski glavnik za brado. Omogoča natančno striženje na dolžino 3 do 28 mm v korakih po 1 mm. Če želite oblikovati brado ali kratko pričesko, uporabite 2-milimetrski glavnik za 3-dnevno bradico. Če želite dolžino le 0,5 mm, pa glavnik odstranite.
Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.
4.8
od 5
802
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dekson11
22/08/2022
Slovenija
Odlicen brivnik
Zeo zadovoljen z izdelkom. Uporaben pod tusem in brez servisiranja.
Prednosti
Uporabnost, vzdrzevanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pralen strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pralen strižnik
Mama1967
03/03/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Za našo uporabo zelo funkcionalen
Oceno odlično sem izbrala zaradi zadovoljstva,kvalitete in funkcionalnosti.
Prednosti
Opravi zelo dobro svoj namen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Pralen strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Pralen strižnik
BossZapp
27/01/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Super zadeva
Dela super, baterija drži presenetljivo dolgo. Menjavanje nastavkov in čiščenje je zelo enostavno in priročno.
Prednosti
Baterija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Pralen strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Pralen strižnik
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.
Velja samo za modele serij 5000, 7000 in 9000. Na voljo za globalni trg, z izjemo ZDA, Kanade in kitajske.