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Hairclipper series 5000 Pralen strižnik

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Hairclipper series 5000Pralen strižnik

HC5612/15

Hairclipper series 5000 Pralen strižnik

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Priročniki in dokumentacija

Data Act Document

  • PDF dat., 207.8 kB
  • 24 September 2025

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • ZIP dat., 78.5 kB
  • 2 February 2026

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