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Philips spletna trgovina

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  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
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  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
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  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
  • Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.

2+3 podaljšana garancija

Hairclipper series 5000 Pralen strižnik

HC5610/15

4.8
| (803) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.
Strižnik 5000 Philips vam omogoča hitro, enakomerno in natančno oblikovanje pričeske. Opremljen je z 28 nastavitvami dolžine, tehnologijo Trim-and-Flow in sistemom dvojnih rezil za ostro in enakomerno striženje.
Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

Izjemna natančnost za različne vrste pričesk.

Hitro, enakomerno in natančno oblikovana pričeska.

  • Trim-n-Flow

  • 28 nastavitev dolžine (0,5–28 mm)

  • 75 minut brezžične upor./8 ur polnjenja

  • 100-odstotno pralen

  • Do 5-letna garancija

Izboljšana zasnova DuraPower za daljšo življenjsko dobo baterije

Izboljšana zasnova DuraPower za daljšo življenjsko dobo baterije

Naprava, na katero se lahko zanesete, ko potrebujete odličen videz. Tehnologija DuraPower ščiti motor in baterijo pred preobremenitvijo, kar učinkovito podaljša življenjsko dobo strižnika.

28 nastavitev dolžine z natančnim gumbom

28 nastavitev dolžine z natančnim gumbom

Popoln za vse dolžine las. Strižniku Philips sta priložena 2 nastavljiva glavnika in dodatni 2-milimetrski glavnik za brado. Omogoča natančno striženje na dolžino 3 do 28 mm v korakih po 1 mm. Če želite oblikovati brado ali kratko pričesko, uporabite 2-milimetrski glavnik za 3-dnevno bradico. Če želite dolžino le 0,5 mm, pa glavnik odstranite.

Ostanejo tako ostra kot na začetku, in to brez podmazovanja

Ostanejo tako ostra kot na začetku, in to brez podmazovanja

Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

803

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/08/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicen brivnik

Zeo zadovoljen z izdelkom. Uporaben pod tusem in brez servisiranja.

Prednosti

Uporabnost, vzdrzevanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pralen strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pralen strižnik

03/03/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Za našo uporabo zelo funkcionalen

Oceno odlično sem izbrala zaradi zadovoljstva,kvalitete in funkcionalnosti.

Prednosti

Opravi zelo dobro svoj namen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Pralen strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Pralen strižnik

27/01/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Super zadeva

Dela super, baterija drži presenetljivo dolgo. Menjavanje nastavkov in čiščenje je zelo enostavno in priročno.

Prednosti

Baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Pralen strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Pralen strižnik

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Omejitve odgovornosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.

  2. Velja samo za modele serij 5000, 7000 in 9000. Na voljo za globalni trg, z izjemo ZDA, Kanade in kitajske.