2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavnega jekla
24 nastavitev dolžine
75 minut uporabe/8 ur polnjenja
Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja zanesljivo uporabo in trpežnost.*
Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.
Obrnite kolesce in enostavno izberite želeno dolžino. Izbirate lahko med 23 nastavitvami dolžine od 1 do 23 mm v korakih po natanko 1 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
4.4
od 5
224
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ondrej
08/01/2017
Slovensko
Rád som si ho kúpil. Philips je najlepšia značka
Neľutujem že som si ho kúpil. je skvelý. a ľahko sa s ním narába . A je aj tichý. Než ostatné strojčeky od iných značiek .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Jakub0520
24/05/2020
Česká republika
Parádní zastřihovač vlasů
Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice
Prednosti
Rychlé nabíjení, výdrž baterie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Misha36
08/10/2019
Česká republika
Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.
Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V primerjavi s predhodnim modelom Philips