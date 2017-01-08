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  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*

Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 5000Strižnik

HC5440/15

4.4
| (224) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%
HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
HAIRCLIPPER serije 5000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, rezila iz nerjavnega jekla in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

s tehnologijo DualCut za hitrejše in ostrejše striženje

HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 24 nastavitev dolžine

  • 75 minut uporabe/8 ur polnjenja

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja zanesljivo uporabo in trpežnost.*

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.

Enostavna izbira in uporaba 24 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavna izbira in uporaba 24 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Obrnite kolesce in enostavno izberite želeno dolžino. Izbirate lahko med 23 nastavitvami dolžine od 1 do 23 mm v korakih po natanko 1 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

224

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/01/2017

Slovensko

Slovensko

Rád som si ho kúpil. Philips je najlepšia značka

Neľutujem že som si ho kúpil. je skvelý. a ľahko sa s ním narába . A je aj tichý. Než ostatné strojčeky od iných značiek .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Parádní zastřihovač vlasů

Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice

Prednosti

Rychlé nabíjení, výdrž baterie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.

Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips