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Novo
Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
S strižnikom las Philips 3000, ki ima samoostrilna rezila za dolgotrajno ostrino, lahko sebi ali svojim najdražjim zagotovite popolnoma enakomerne in natančne pričeske. Izkusite zmogljivo delovanje z napajalnim kablom.
Samoostrilna rezila
6 nastavitve dolžine
Tehnologija Trim and Flow
Uporaba s kablom
Z 6 nastavitvami dolžine v korakih po 3 mm vam ta strižnik las omogoča popoln nadzor nad striženjem. Nastavljiv glavnik omogoča striženje od 3 mm do 15 mm, če pa glavnik odstranite, pa dosežete čisto zaključno dolžino 0,5 mm. Zanesljivo in enostavno prirezovanje.
Naša 41-milimetrska samoostrilna rezila ohranjajo dolgotrajno ostrino in gladko režejo lase, kar zagotavlja vedno enakomeren in uravnotežen rezultat.
Uživajte v gladkem striženju od začetka do konca. Glavnik Trim and Flow je zasnovan tako, da lasje ostanejo v gibanju in preprečuje mašenje, zaradi česar se vaš strižnik premika brez napora. Omogoča vam stabilen nadzor in doseganje idealnega sloga brez prekinitev.
4.5
od 5
716
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
siki1970
08/05/2022
Slovenija
odlično
super izdelek dela odlično striže ostro rezilo in je natančen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper
Date of Use 2022-04-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper
Date of Use 2022-04-08
mape1
14/02/2021
Slovenija
Zaposleni pri Philipsu
izdelek ok
[Employee of philipsglobal] malo je predolg drugače vse vredu. nastavek je preveč zaprt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik
Date of Use 2019-02-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik
Date of Use 2019-02-14
Magnusvox
30/12/2020
Slovenija
Odličen
Dobre izkušnje z Philips strižnikom že 20 let. NE akumulatorski!
Prednosti
Striže gladko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
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